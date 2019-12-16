IN COURT: 74 people to face Gympie Magistrates Court today
EACH day a number of people appear in Gympie court, on a range of different charges.
The following people are appearing in Gympie Magistrates Court today, December 16, 2019:
Alston, Kevin John
Anderson, Tyson Michael
Atkinson, Graham Edward,
Bampton, Jodie Leigh,
Bayldon, Brett Ingliss,
Bayldon, Brett Ingliss,
Black, John Allan
Boole, Travis Anthony
Boole, Tristin Reginald
Boston, Shane Grant
Botes, Pieter Joseph
Bourke, Michael Graham
Bouveng, Tiffany Jean
Brennan, Tony Kendall
Brister, Matthew Mark,
Brook, Troydon Craig
Byrne, Mitchell Bennett,
Card, Nathan John Patrick
Caulfield, Nathan John
Clarke, Dion Gary
Corkill, Jessica May
Coyne, Michael Carswell
Dawe, Benjamin Tony,
Donney, Andrew William,
Dunne, Troy Anthony
Egan, Dylan James William
Franklin, Jamie Mcgregor
Gay, Shelley Evelyn
Gerathy, Lars Quinton
Glanz, Amanda Joy
Halcrow, Lucas John,
Hamilton, Corey William Thomas
Hampton, Kenneth James
Hill, Price Adam
Hoon, Jade Elizabeth Yu Mei
Kerr, Paul William
Knowles, Jodie Sherie,
Livesley, Rory Ethan,
Livingston, Joel Maxwell
Mcilvenna, Ian Charles
Mcilvenna, Ian Charles Victor,
Mcwilliam, Aaron John
Morgan, Peter Bruce,
Nicholson, Jordan Bradley
Nigro, Chloe Sky
Ogilvie, Timothy William
Plevey, Robert Cane
Pozzi, Jason Lawrence
Rawls, Daniel Jonathan
Rogers, Anthony William,
Rolfe, Raffety Raymond
Ryan, Caine John
Saunders, Brett Alan
Smart, Alex Robert
Smart, James Allan Crichton,
St John, Lachlan Patrick
Stedman, Michael John
Stewart, Benjamin Daniel
Strachan, Brian Joseph,
Tinker, Carly Catherine,
Trainor, Nicholas Jeffrey Grant
Tregoning, Owen Roy
Turner, Jessica Sarah
Turner, Jessica Sarah
Van Steenis, Zachary Kees
Van Vlemen, Allan Jean Albert
Vines, Tear Shai
Wakeman, Eliot Paul
Ward, Thomas Arthur,
Wilbraham, Jesse,
Williams, Peter
Williams, Peter Russell,
Wilson, Craig Anthony
Young, Stephen James