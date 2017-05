Fancywork winners from the Gympie Show

Champion of Embriodery D Woodgate at this years Gympie Shhow.

FANCYWORK

Embroidery

Class 8000 Traced or Stamped Table Centre or Runner Embroidered in Colour Thread: 1 Gomersall, Dawn, 2 Westlake, Jeanette, 3 Mahoney, Edith.

Class 8001 Traced or Stamped Supper Cloth Embroidered - No Less Than 90cm: 1 Gomersall, Dawn, 2 Gomersall, Dawn.

Class 8002 Any Entry in Fillet Net: 1 Westlake, Jeanette, 2 Westlake, Jeanette.

Class 8003 Any Entry in Huckaback Work: 2 Westlake, Jeanette.

Class 8004 Any Entry in Dimensional Embroidery: 1 Westlake, Jeanette, 2 Westlake, Jeanette.

Class 8005 Entry in Flat Embroidery: 1 Toomey, Marlene, 2 Westlake, Jeanette.

Class 8006 Any Entry in Brazilian Wool or Ribbon Embroidery: 1 Westlake, Jeanette, 2 Westlake, Jeanette.

Class 8007 Innovative Embroidery With A Variety of Threads and Techniques: 1 Westlake, Jeanette, 2 Mathews, Tiffany.

Class 8008 Entry in Red Work or Any One Colour Using 6 Basic Stitches: 1 Morrison, Kay.

Class 8009 Any Entry in Hardanger: 1 Westlake, Jeanette.

Class 8010 Entry in Modern or Traditional Candle Wicking: 1 Woodgate, D, 2 Westlake, Jeanette.

Class 8011 Any Entry Stamped Cross Stitch Not Framed: 2 Morrison, Kay,

Champion Embroidery: Woodgate, D

Class 8012 Counted Cross Stitch Not Framed: 1 Barton, Lindy, 2 Waikari, Gaye

Class 8013 Entry in Counted Thread - Material: 1 Westlake, Jeanette, 1 Westlake, Jeanette.

Class 8014 Picture in Counted Thread 30cm X 25cm: 1 King, Elaine.

Class 8015 Picture in Counted Thread: 1 Barton, Lindy, 2 Mahoney, Edith.

Machine Embroidery

Class 8016 Any Entry Computerised Model Machine Embroidery: 1 Ison, Lexi, 2 Ison, Lexi,

Crochet - Knitting

8019 - Highly Commended: Westlake, Jeanette

Best Entry In Crochet: Kerle, Janette

8028 - Highly Commended: Woodgate, D

Best Entry In Knitting: Perry, Maureen

Class 8017 One Doyley - Fine Crochet (40 & Over) Any Design: 1 Kerle, Janette, 1 Kerle, Janette.

Class 8018 One Doyley - Heavy Crochet (under 40) Any Design: 1 Kerle, Janette, 2 Kerle, Janette.

Class 8019 One Handkerchief With Crochet Edge and/or Corner: 1 Kerle, Janette, 2 Kerle, Janette.

Class 8020 Duchess Set - Fine Crochet (40 & Over) 3 Pieces Only: 1 Walters, G, 2 Walters, G.

Class 8021 Duchess Set - Heavy Crochet (Under 40) 3 Pieces Only: 1 Walters, G, 2 Simpson, Pam.

Class 8022 Crochet Table Centre - Fine Cotton not bigger than 63cm (25”): 1 Westlake, Jeanette, 2 Kerle, Janette.

Class 8023 Crochet Table Centre - Heavy Cotton not bigger than 63cm (25”): 1 Kerle, Janette, 2 Kerle, Janette.

Class 8024 Crochet Entry Not Specified in Crochet Cotton: 1 Kerle, Janette, 2 Kerle, Janette.

Class 8025 Crochet Baby Set Minimum 3 Pieces: 1 Perry, Maureen, 2 Fort, Audrey.

Class 8026 Crochet Baby's Bonnet & Booties/Mittens, or Cap & Socks/Booties/Mittens: 1 Perry, Maureen, 2 Fort, Audrey.

Class 8027 Crochet Baby Shawl, Rug/Throw Rug, Evening Stole or Afghan: 1 Stapleton, Sue, 2 Wade, Diane.

Class 8028 Any Crochet Entry Not Specified in Wool or Acrylic: 1 Wade, Diane, 2 Fort, Yvonne.

Class 8030 Hand Knitted Adult Jumper or Cardigan: 1 Shelton, Irene, 2 Kilmore, Marg.

Class 8031 Hand Knitted Baby Set Minimum 3 Pieces: 1 Perry, Maureen, 2 Pearce, Jan.

Class 8032 Hand Knitted Baby Bonnet & Booties/Mittens or Cap and Socks/Booties/Mittens: 1 Pearce, Jan, 2 Perry, Maureen.

Class 8033 Hand Knitted Baby Shawl, Rug, Stole or Afghan: 2 Rhodes, Jeanette.

Class 8034 Hand Knitted Child's Jumper or Cardigan: 1 King, Elaine, 2 Shelton, Irene.

Class 8035 Hand Knitted Entry Not Specified in Wool or Acrylic: 1 Bryant, Jennifer, 2 Morrow, R,

Fancy Yarn And Machine Knitting

Class 8036 Entry in Fancy Yarn: 1 Holt, Joan.

Class 8037 Machine Knitted Garment or Outfit: 1 Shelton, Irene.

Class 8038 Machine Knitted Baby or Adult Shawl or Rug: 1 Holt, Joan, 2 Taylor, Susan,

Patchwork Quilting

8040 - Highly Commended: Cooke, Zoe

8045/1 - Highly Commended: Watson, Ruth

8045/2 - Highly Commended: Pearce, Jan

Champion Patchwork: Gomersall, Dawn

Class 8039 Patchwork Bag (Can include Embroidery): 1 Hannon, Maree, 2 Smerdon, Dorinda.

Class 8040 Any Entry in Patchwork Quilts: 1 Gomersall, Dawn, 2 Jensen, Dolly.

Class 8041 Patchwork Cushion: 1 Pearce, Jan.

Class 8043 Article in Crazy Patchwork - hand embroidered, machine finish allowed: 1 Morrison, Kay.

Class 8044 Any Entry in Scrappy Patchwork no bigger than 1.2m x 1.5m: 2 Gomersall, Dawn.

Class 8045 Any Entry in Patchwork - may include hand applique or hand embroidery: 1 Gomersall, Dawn, 2 Pearce, Jan.

Class 8047 Any Entry in Stained Glass Patchwork: 1 Watson, Ruth,

Dolls - Toys

8048 - Highly Commended: Perry, Maureen

Class 8048 Dressed Doll Up to 25 inches (63cm): 1 Hawke, Linda, 2 Hawke, Linda.

Class 8049 Cloth Doll (Up to 55cm): 1 Towner, Pat, 2 Towner, Pat.

Class 8050 Bear - Any Medium Up To 50cm: 1 Ison, Lexi.

Class 8051 Dressed Character Doll - Any Medium: 1 Fort, Audrey.

Class 8052 Knitted or Crochet Stuffed Toy (Up to 50cm): 1 Hill, Michelle, 1 Fort, Audrey.

Class 8053 Material Made Stuffed Toy (Up to 50cm): 1 Towner, Pat,

Tapestry - Canvas

Class 8054 Entry in Long Stitch: 1 Westlake, Jeanette, 2 Morrison, Kay.

Class 8055 Canvas Work Other Then Tapestry (No Larger than 80cm X 60cm): 1 Westlake, Jeanette, 2 Morrison, Kay.

Class 8056 Tapestry Mounted or Framed (No larger than 100cm X 80cm Excluding Frame): 1 Nida, Beryl Von, 2 Crampton, David.

Weaving

Class 8057 Any Entry in Weaving: 1 Hodges c/o Kate Meads, Sandra.

Miscellaneous

8062 - Highly Commended: Morrison, Kay

8064 - Highly Commended: Westlake, Jeanette

8065 - Highly Commended: Westlake, Jeanette

Most Outstanding Entry - Classes 8000 to 8066: Westlake, Jeanette

8066 - Highly Commended: Simpson, Elva

Class 8058 Any Entry in Beadwork: 1 Westlake, Jeanette, 2 Pearce, Jan.

Class 8059 Any Entry Lace: 1 Westlake, Jeanette, 1 Westlake, Jeanette.

Class 8060 Cushion Filled - Any Medium: 1 Westlake, Jeanette, 2 Westlake, Jeanette.

Class 8062 Hand Embroidered Entry In Check Material (Machine Finish Allowed): 1 Westlake, Jeanette.

Class 8063 Handmade Softcraft Easter Theme Article - Any Medium: 1 Morrison, Kay.

Class 8064 Coat Hanger - Any Medium (Handmade): 1 Morrison, Kay, 2 Woodgate, D.

Class 8065 Any Decorated Article Using Hessian (No larger Than 50cm X 50cm): 1 Westlake, Jeanette, 2 Morrison, Kay.

Class 8066 Any Entry Not Specified In Schedule (No Larger Than 1 Metre Square): 1 Westlake, Jeanette, 2 Westlake, Jeanette.

Class 8067 Special: 1 Woman Display (Non CWA Member): 1 Gomersall, Dawn, 2 Perry, Maureen.

Class 8068 1 Woman Display - 3 Different Crafts To Be Exhibited (CWA Member Only): 1 Westlake, Jeanette, 2 Morrison, Kay,

Fabric Painting

8069 - Highly Commended: Silk, Irmgard

8071 - Highly Commended: England, Gail

8072 - Highly Commended: England, Gail

8074 - Highly Commended: England, Gail

8075 - Highly Commended: Silk, Irmgard

Champion Fabric Painting: Fyfe, Lillian

Class 8069 Brush Painted On Fabric: 1 England, Gail, 2 England, Gail.

Class 8070 Brush Painted Any Other Medium: 1 England, Gail, 2 Fyfe, Lillian.

Class 8071 Fabric Painting Cloth, Duchess Set, Cushion, Doyley or Bag: 1 England, Gail, 2 Fyfe, Lillian.

Class 8072 Fabric Painting Garment Featuring Stencil Design: 1 England, Gail, 2 Silk, Irmgard.

Class 8073 Fabric Painting Entry Featuring No Sew Applique: 1 Fyfe, Lillian, 2 Silk, Irmgard.

Class 8074 Any Craft Item Using Fabric Paint: 1 Fyfe, Lillian, 2 England, Gail.

Class 8075 Any Entry Using Silk Paints: 1 England, Gail, 2 England, Gail.

Class 8076 Any Entry Any Technique Not Mentioned Above: 1 Silk, Irmgard, 2 Fyfe, Lillian,

Special

8081 - Highly Commended: Simpson, Elva

8081/2 - Highly Commended: Fort, Audrey

Class 8078 Any Entry Embroidery Made By A Person 60 - 75 Years: 1 Westlake, Jeanette, 2 Westlake, Jeanette.

Class 8079 Any Entry Embroidery Made By A Person 75 Years And Over: 1 Towner, Pat.

Class 8080 Any Entry Not Specified Above 60 -75 Years: 1 Simpson, Pam, 2 Westlake, Jeanette.

Class 8081 Any Entry Not Specified Above 75 Years And Over: 1 Kerle, Janette, 2 Kerle, Janette.

Class 8082 Any Entry In Craft 60 Years And Over: 1 Perry, Maureen, 2 Connell, Shirley,

Special Needs

Class 8083 Any Entry By Person In Aged Or Respite Care: 1 Centre, Centacare Jessie Witham.

High School Students

8090 - Highly Commended: Skye Allard

Most Outstanding Entry In The High School Section: Dana Beyer

Class 8086 Machine Made Article or Garment Year 8: 2 Shannon Hyam.

Class 8087 Machine Made Article or Garment Year 9: 1 Granshaw Mackenzie.

Class 8088 Machine Made Article or Garment Year 10: 1 Sara-Rose Franklin.

Class 8089 Machine Made Article or Garment Year 11 -12: 1 Dana Beyer, 2 Grace Kostiainen.

Class 8090 Any Entry Embroidery or Cross Stitch: 1 Elina Kostiainen, 2 Savanna Stey.

Class 8091 Any Creative Textile Article With Different Embellishment Techniques: 1 Granshaw Mackenzie,

Primary School

Class 8098 Any Entry Not Specified - Prep: 1 Davis, Emily, Class 8100 Any Entry Not Specified Years 4-6: 1 Baker, Rochelle,