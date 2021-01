Everybody appearing at Gympie Magistrates Court today

Here is a list of everyone appearing in Magistrates Court today:

Paul William Dron

Graeme Allan Bailey

Wendy Joy Bull

Ben Stephen Tickner

Joseph Paul Mooney-Young

Tristane Shane William Webb

Darcy-James Prince

Anthony Raymond Orr

Joseph Paul Mooney

Leonie Anne Buchanan

Scott Luke Russell

David Aaron Blanch

Zane Dion Marrs

Charles Anthony Thomas

Amanda Joy Glanz

Robert Bankart Gordon

Jade Elizabeth Yu Mei Hoon

Jayden Caleb Cone

Michael John Dunn

Craig Mudd

Stephen James Norman

Jonathon Stewart Petrie

Brian Peatie Smith

Jason Ronald Dunn

Adam James Mort

Melita Ebony Moran

Matthew Bernard Twikler

Originally published as Everybody appearing at Gympie Magistrates Court, Monday, January 4