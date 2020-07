A man has been fined $500 for failing to pay for a haircut.

Here is a list of everyone appearing in Magistrates Court today:

Mitchell Luke O'Brien

Brett James Krug

Brock Douglas Mitchell

Blair Alan Bryce

Luke Alan Lewis

Shane Ronald Montgomery

Harpreet Singh Saroya

Benjamin Thomas Cooper

Jennifer Rose Quinn

Vilmar Alves De Paula

Lori-Ann Mcculloch

Ryan Jon Cotton

Wendy Elizabeth Cooper

Ben Stuart Jenkins

Caleb James Thornthwaite

Antonio Elia Tucci

Jacob Leigh Mills

Travis Ryan Mcneil

Maddisyn-Anne Stace

George David

Michael John Butler

Walter Reginald Bons

Joshua Douglas Strachan

Christopher Prziovski

Billy Ian Hockney

Luke Saleem Mahommed

Jade Caleb Page

Harry Jamieson Cure

Joanne Elizabeth Mary Renwick

Kane John Small

Bruce John Mclucas

Kayla Rose Mateer

Jennifer Leigh Diedrichs

Jack Bradley Jacobsen

Serena Rachel Schultz

Leonie Lee Mckenzie

Mark Wayne Kelly

Lee Maree Tucker

Timothy James Vandebyl

David Michael Schmidt

Tyson James Michael Wilkinson

Matt David John Champion

Russell John Comber

Jacob Stephen Beasley

Nicola Rose Smart

Bradley Glen Tronc

Adrian Myles Egan

Jason-Kane Ring

Mark Eric Petersen

Rachael Norelle Wilson

Paula Maree Whittingham

Kai Dakoda Walker

Michael David Scott

Mitchell Andrew Hodkinson

Troy Anthony Byers

Matthew Stephen Pitzer

Torpekai Jalal

Travis James Bell

Samuel James Woodman

Dallas Scott Johnston

David Ernest Osborne

Bridgette Toni Davis

Richard Charles Stokes-Thomas

Tania Marie Walsh

Originally published as Everybody appearing at Caloundra Magistrates Court, Wednesday, July 15