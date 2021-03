FULL LIST: Brisbane (George Street) Magistrates Court appearances today

Here is a list of everyone appearing in Magistrates Court today:

Today's court listings are published as part of News Corporation's commitment to public interest journalism and are compiled from information made publicly available by the courts in each State and territory.

The list is a public record of people appearing before the relevant court and there is no suggestion whatsoever of any wrongdoing by anyone named in these lists.

Shani Anita Dunlop

Peter Alan Christopher Gray

Max Williams Hayes

Russell John Davis

Benjamin Geoffrey Johnson

Krystal Gail Mcwhinnie

Paije Candice Mcgregor

Abay Abay Omot

Anne Elizabeth Todd

Sharnella Elizabeth Rose Jerome

Angus Allan Jose Uoptila

Nichollas Luke Benjamin Dimopoulos

Emi Todorovska

Zackeria Mayen

James Rupert Venture Cramb

Matthew Thomas Wilson

Lucy Fay Carrol

Christopher Clyde Haitana

Jarrod Trez Raiden Rangiuia

Angela Francesca Hughes

Emma Anne Weatherall

Ode Morgan Claxton-Smith

Benjamin Michael Kamst

Ken Renziel Pancho

John Allan Bugler

Waylon Michael Roma

Dwayne John Bradley

Jason Daryl Sahli

Mohd Zulkhaili Bin Alias

Brett Nigel Saunders

Lev Olegovich Badalyan

Kham Mai Trieu

Gary Shane Roberts

Ahmed Muuse Warsame

Aleisha Lesley Chandler

Oscar Frederick Wynn Brown

Ivan Conforti

Nicole Angela Zarglis

Cedric Gordon Watcho

Gregory William Harbus

Jacinta Rose Whye

Kenneth William Jacobi

Ryan Francis Gorman

Nicholas Robert Mclennan

Hassan Sajedian

Dennis Charles Ride

Anish Sanjay Kumar

John Calum Macgillivray

Kathryn Singleton

Stephen Andrew Lamble

Anna-Marie Frances Stancombe

Moi-Biyan Kesselly

Steven Graie

Samuel Matthew Mcbride

Leanne Nicole Pollard

George Louis Berton Samrani

Craig Kirrin Gore

Graham Paul Green

Ryan Neil Joseph Mcintyre

Jasmine Iffland-Dix

Cherie Paul

Aaron William Scott-Wallace

Daniel Roy Carew

Pacific Asia Express Pty Ltd

Belinda Short

Stephen Kenneth Bennett

Daniel James Ashley Mckeon

Ivan Tumara

Adam Robert Wyborn

Michael Charles Mckellar

Stacey Marie Pocock

John Morrall

Jason Ruata Leedy

Megan Jenna Goodlet

Michael Joseph Levey

James Michael Waugh

Jeandre Willem Fourie

Thomas Mitchell Le Cornu

Timothy Bruce Chalmers

Jason Mark Mutimer

Donald Washe Indeheri Olumbe

Matthew James Currie

Kai Jerrard Slater

Hao Bai

Bernard Charles Holland

Natasha Lebedinsky

Rosse Eckl

Mario Giovanni Merlo

Kane John Battisson

Joel Thomas Gould

Nicole Rennae Rustin

Nigel Rae Forster

Maree Mavis Crabtree

Daniel Richard Nolan-King

Shaun Jeffrey Freney

Matthew Eric Hanley

Gary Marshall Frescon

Jacob Luke Odonoghue

Diana Lasu

Sarah-Jane Fletcher

Raymond John Hoatten

Cory Jay Hollywood

Brandan Lee Proctor

Waylon Roma

Cherie Janette Auton

Jessica Claire Homans

Helena Atanasijevic

Danny Lee Gregory

Jason Wayne Punch

Colleen Sorensen

Peter Colin Krogh

Rayden Areaiiti

Peter John Bratic

Roberto Cariola

Daniel Hennessy

Cheyenne Anniki Petryszyn

Shannon Kieran Thomas

Farshid Mirzadeh

Jamie Christopher Sleeman

Jediah Ramiro Franco

Luke Edwin Archer

Istvan Kozak

Julie Marie Van Eps

Christopher Joseph Bice

Steven John Gritt

Hader Al Majiblay

Peter Adam Bond

Nathan William Greenup

Joshua James Roan-Spray

Ruth Puti-Puti Whetu Cook

Anouska Cwaczko

Zivko Stojakovic

Aaron William Tewes

Jacob Anthony Ferns

Scott Nathan Buchanan

Shane David Mckenzie

Ryan Prosser

Kylie Maree Mcbay

Nathan Robert Wilson

William Keith Underwood

Reece Luke Wakefield

Haja Umu Timbo

Raiana Murtazova

Lynn Stacey Henry

Spiro Calligeros

Natasha Lee Krause

Michelle Lynnette Tanner

Christopher James Patrick Dunn

Nathan Reiden

Antoni Sitkowski

Originally published as Everybody appearing at Brisbane (George Street) Magistrates Court, Friday, March 26